È quasi tutto pronto per l’inaugurazione della rinnovata piscina comunale “Milena Seu”, nella località Puppuruju di Ozieri, che sta prendendo forma con tutti i servizi annessi. L’impianto sportivo ristrutturato, presenta impianti rivisti, dotati di tutti i servizi, con offerta variegata per andare incontro a esigenze fisiche diverse.

In particolare la struttura presenta nuovi accessori, quali gli armadietti pratici e sicuri, una vasca ampia, docce moderne, area phon, cabine accoglienti. Uno spazio per tutte le età, grazie a un progetto dedicato al benessere e al movimento in acqua, con corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti a tutti i livelli, corsi di acqua fitness, mattina, pomeriggio e sera, sei giorni su sette, con diverse fasce orarie. Inoltre è previsto il nuoto guidato assistito e il supporto tecnico.

Le iscrizioni sono state aperte dai gestori dell’impianto sportivo. Per l’amministrazione comunale rappresenta un servizio ulteriore, capace di soddisfare diverse esigenze anche per coloro che di apprestano a praticare attività sportiva per la prima volta.

