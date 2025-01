Procede senza sosta la programmazione nel Comune di Ozieri per la sistemazione delle strade urbane dissestate, che presentano l’asfalto in condizioni critiche. Grazie alla celerità e disponibilità degli uffici comunali Tecnico e Finanziario, con un impegno di spesa di 250mila euro, integralmente coperto da somme ricavate dal bilancio, le prossime bitumazioni riguarderanno via Giusti, via La Malfa e via Martiri delle Foibe.

Le strade necessitano di un intervento risolutivo poiché, nel corso degli anni, sono stati effettuati diversi scavi per l’installazione di varie linee ma spesso i ripristini sono stati realizzati in maniera non adeguata, lasciando ampi tratti sconnessi e spesso insicuri.

Nella località Salighes, i cui lavori già affidati verranno realizzati con finanziamento regionale, non essendo presente la linea elettrica per l’illuminazione pubblica, usufruirà di diversi lampioni fotovoltaici per la sua illuminazione. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Peralta adotterà analoga politica per situazioni simili di zone non coperte dalle linee. Inoltre, ai fini delle manutenzioni, il Comune ha disposto l’acquisto di un mezzo Porter per gli operai comunali.

© Riproduzione riservata