Proseguono le vaccinazioni ad Ozieri, centro principale del Logudoro. Nell'hub vaccinale, ubicato nel quartiere fieristico di San Nicola, la settimana scorsa si è chiuso l'Open day: ben 900 vaccinazioni. Tuttavia anche questo lunedì sono state vaccinate circa 450 persone. E sarà così nei giorni successivi. Ozieri nel frattempo continua a essere Covid free e non si registrano nuovi casi da diverse settimane.

"I dati della pandemia sono naturalmente confortanti - spiega il sindaco di Ozieri Marco Murgia - Inoltre il fatto che da diverse settimane non si siano verificati nuovi casi ci induce a guardare il futuro con serenità. Siamo molto soddisfatti anche delle vaccinazioni e dell'organizzazione che si è creata a San Nicola. Oltre al personale di ATS mi corre l'obbligo di ringraziare le associazioni di volontariato, la compagnia barracellare, la Protezione civile di Ozieri, Mores e Tula. Una menzione anche per i dipendenti comunali, che si fanno in quattro per risolvere qualsiasi inconveniente organizzativo. Questo lavoro di squadra - conclude- ha prodotto un ottimo servizio di assistenza, riconosciuto anche dai vaccinandi e dai loro accompagnatori. Continuano - conclude - in questa direzione".

