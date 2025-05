Ad Ozieri è grande successo per il progetto “Metamorfosi – Laboratorio plurisensoriale”, ospitato nell’asilo comunale “La cicogna”, condotto dall’esperta Annalisa Masala, specializzata nella metodologia educativa di Bruno Munari. Il progetto, inserito nella programmazione pedagogica del servizio, ha coinvolto i bambini delle sezioni – lattanti, divezzi e semidivezzi – in un percorso creativo e stimolante, incentrato sull'esplorazione multisensoriale e basato sui principi pedagogici del celebre artista e designer. Le attività, progettate per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli, hanno incluso sperimentazioni con materiali come carta, stoffe, sabbia e argilla. I bambini hanno avuto la possibilità di manipolare e esplorare questi materiali, sviluppando la propria percezione tattile e creativa. Un elemento particolarmente apprezzato è stata la possibilità di creare racconti tattili esplorando pagine di stoffe differenti, offrendo così un’esperienza di apprendimento unica. Inoltre, sono stati coinvolti nei laboratori anche i genitori, potendo esplorare modalità di interazione e scoperta, alternative alla tecnologia, insieme ai propri bambini. L’introduzione dei laboratori di Bruno Munari a Ozieri segna una rivoluzione educativa nel panorama della Sardegna, portando un approccio innovativo e altamente coinvolgente per i bambini e le loro famiglie. Il metodo Munari si distingue per l’importanza che attribuisce all’esplorazione sensoriale, alla creatività e alla libertà espressiva come strumenti fondamentali per l’apprendimento nei primi anni di vita. Il progetto ha confermato l'efficacia di un’educazione che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, stimolando la curiosità naturale dei bambini e favorendo il loro sviluppo emotivo e cognitivo attraverso esperienze dirette.

© Riproduzione riservata