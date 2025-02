Arrestate due persone a Ozieri per detenzione e spaccio di stupefacenti e possesso abusivo di munizioni.

I carabinieri, già da martedì, con una serie di controlli nella zona di Sa Bastia hanno notato alcuni movimenti sospetti. I militari hanno trovato in una casa due uomini che avevano allestito un laboratorio per la produzione e il confezionamento di droghe.

Oltre a un fornello per la "cottura" e varie tracce di stupefacenti nelle pentole sono state trovate anche altre sostanze, in cristalli o in polvere, di natura sconosciuta inviate per le analisi ai Ris di Cagliari.

Sono state sequestrate poi 30 dosi termosaldate di cocaina, poco meno di 200 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione, uno scanner per la ricerca di microspie, un proiettile calibro 9x21 ed è stato scoperto anche un sistema di videosorveglianza che avrebbe dovuto proteggere la casa dall'arrivo delle forze dell'ordine.

I due uomini sono stati arrestati e oggi presenzieranno per la direttissima di rito in tribunale a Sassari.

