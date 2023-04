Il circolo del Partito Democratico di Ozieri ha la nuova segreteria. Nel corso della prima assemblea, convocata dopo l'elezione a segretario di Angelo Pala e alla quale ha partecipato anche il segretario di Federazione Giuseppe Mascia, sono stati resi noti i nomi di coloro che affiancheranno lo stesso Pala.

A far parte della segreteria saranno Piero Galleu, Anastasia Ladu, Alessandro Manchia, Marco Murgia, Lilia Pala, Virgilio Pirastru, Giuseppe Puddu, Rosa Serra e Gian Luigi Sotgia.

L'occasione è stata utile per inaugurare la nuova sede in via Fratelli Rosselli, che è stata intitolata a Davide Sassoli.

La nuova segreteria si riunirà entro pochi giorni per iniziare ad affrontare le tematiche sociali ed economiche di Ozieri e del territorio, a partire dalla situazione della sanità.

