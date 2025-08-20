La città di Porto Torres si prepara a festeggiare San Cristoforo, una tre giorni organizzata con il patrocinio del Comune nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto.

L’iniziativa, a cura dell’associazione San Cristoforo, si svolgerà nella piazza Museo del Porto, con tre serate di musica, comicità e balli.

Il programma prevede per venerdì alle ore 19 la musica con Naty, a seguire dalle 20 due sfilate di moda, Mellow e Arizona, e al termine salirà sul palco il gruppo sassarese “Sassari Vecciu”.

Il cabaret sarà protagonista sabato 23 con la comicità di Signora Agnese, mentre alle 22.30 in piazza con balli di gruppo e liscio con i dj Franco Vidili, Fabrizio Giai e Luciano di Fraia. Alla mezzanotte si procederà con l’estrazione dei premi della lotteria.

Nella terza e ultima giornata si comincia alle 21 con la scuola di ballo Asd Moving Soul di Porto Torres, chiuderanno la serata, alle 22, i balli di gruppo e liscio latino con Tony e Piera.

© Riproduzione riservata