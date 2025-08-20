Cade sui sentieri dell’Asinara provocandosi un trauma cranico. Trasporto di emergenza per la Guardia Costiera di Porto Torres, intervenuta sull’isola per trasferire al porto di Stintino un uomo di 31 anni che aveva riportato un trauma cranico e una frattura ad una mano in seguito ad una caduta durante un’escursione in bicicletta.

Dalla sala operativa della Capitaneria turritana è stato disposto l’invio di una motovedetta in direzione dell’ormeggio di Cala Reale per garantire il trasferimento del ferito. L’uomo aveva ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), che garantisce il servizio di presidio medico stagionale sull’Isola dal 1° giugno al 30 settembre.

Il 31enne, accompagnato dal personale sanitario in servizio all’Asinara, è stato in seguito imbarcato sulla motovedetta della Guardia Costiera e trasferito nel porto di Stintino, dove ad attenderlo vi era un’ambulanza del 118 per il successivo trasferimento al Pronto Soccorso di Alghero. L’attività è stata condotta nell’ambito del protocollo di intesa promosso dalla Capitaneria di porto turritana e sottoscritto da Asl di Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria delle coste della Sardegna, Parco Nazionale dell’Asinara e Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, con lo scopo di assicurare un primo intervento sanitario alla popolazione che transita o si trova sull’isola dell’Asinara, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

