Una scuola di Ozieri alla finale nazionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, che si sono concluse ieri a Bolzano.

La classe quarta dell’Istituto Superiore “Enrico Fermi”, prima classificata nella competizione regionale, ha gareggiato ad altre 20 squadre regionali, mostrando le competenze, la tecnica e le capacità di intervento in scenari complessi e realistici.

A preparare gli studenti nel loro percorso formativo sono stati gli istruttori di manovre salvavita, monitori, truccatori e simulatori del Comitato Cri di Sassari, sotto il coordinamento dell’istruttore Marco Russu e le direttive del Presidente del Comitato, Michele Delogu. Un’attività strutturata, che ha consentito ai ragazzi di affrontare la competizione con la sicurezza richiesta.

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