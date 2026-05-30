Ossi, via libera al progetto sull’area archeologica di Sa MandraObiettivo realizzare una valorizzazione del villaggio archeologico con una campagna di scavi che faccia riemergere il nuraghe seminterrato
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La giunta comunale di Ossi, guidata dal sindaco Pasquale Lubinu, ha approvato lo studio di Fattibilità Tecnico-economica che consentirà di partecipare al bando di cui all'accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna, Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 - interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale sulla realizzazione di interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale relativo all'area archeologica di Sa Mandra 'E Sa Giua a Ossi.
Un progetto da 600.000 euro complessivi, di cui 500.0000 di fondi Ras e 100.000 di fondi comunali, con cui si intende partecipare al bando e realizzare una valorizzazione del villaggio archeologico con una campagna di scavi che faccia riemergere il nuraghe seminterrato (già oggetto di scavi negli anni Sessanta e Ottanta) realizzare passerelle, illuminazione a led adeguata e tutta un'altra serie di miglioramenti.
Si tratta dell'ultimo bando di questo mandato amministrativo che mira a realizzare nel programma di valorizzazione del paese.