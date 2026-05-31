Arrestato in flagranza dai carabinieri a Sassari, giovedì 28 maggio, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno fermato un uomo che mostrava una agitazione immotivata e l’hanno sottoposto a dei controlli. La perquisizione ha portato alla scoperta di circa 100 grammi di marijuana, nascosti dall’indagato, oltre alla somma in contanti di 540 euro, che si presume essere provento dell’attività di spaccio.

I carabinieri, in seguito alle verifiche nell’abitazione, e in un vicino magazzino, hanno rinvenuto una confezione in cellophane con circa 230 grammi di marijuana e ulteriori 85 grammi circa di hashish, nonché un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento delle singole dosi.

Il materiale è stato sequestrato e l’indagato è, al momento, in attesa dell’udienza di convalida.

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