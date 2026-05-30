Ritorna a Porto Torres la “Sagra del Pesce”, iniziativa inserita nel calendario della Festha Manna. L’evento è in programma domenica 31 maggio, dalle 12:30, in piazza Eroi dell’Onda. Si tratta di uno degli eventi identitari più amati e partecipati dalla comunità e da tutti gli affezionati della Festha Manna.

Protagonista dell’evento – organizzato da Aps Maestrale Porto Torres, in collaborazione con il Comune di Porto Torres – la ricca frittura di pesce locale, preparata al momento secondo la tradizione turritana. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sarà la musica dei gruppi locali che si esibiranno, dai Bazzoni Brothers ai Spotifois e Master G Dj. Al centro della piazza verrà posizionata la grande pentola per la frittura di quintali di pesce da distribuire ai tanti partecipanti che, ogni anno, non rinunciano ai sapori del mare, alla musica e alla convivialità. Il grande piazzale verrà allestito con panche e tavoli per consentire alle persone di poter gustare la propria porzione di pesce in assoluta comodità.

Ogni anni l'iniziativa registra un grande numero di partecipanti a testimonianza del successo dell'evento.

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