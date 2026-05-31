L’Atp di Sassari si presenta all’inizio della stagione estiva 2026 offrendo il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico verso le località balneari del territorio. Da venerdì 12 giugno saranno in vigore i nuovi orari estivi delle linee urbane e suburbane nei comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso, con modifiche valide sia nei giorni feriali che festivi. L’Azienda vuole rafforzare i collegamenti con il mare, per agevolare gli spostamenti di cittadini, pendolari e turisti verso le spiagge del nord-ovest della Sardegna durante i mesi estivi. Nello specifico, Atp attiverà le corse stagionali delle linee BB Sassari – Buddi Buddi, BB Sassari – Marina di Sorso, MP Sassari – Marina di Platamona e LM – Linea Marina. In programma anche il nuovo ordine estivo della linea PT Porto Torres, con il collegamento diretto verso il litorale di Platamona attraverso la Circolare E. Allo stesso modo saranno aggiornati gli orari delle principali linee urbane e suburbane in capo all’Azienda Trasporti Pubblici, che continueranno a garantire il collegamento tra i quartieri cittadini, le borgate e i centri dell’area vasta. “L’avvio del servizio estivo rappresenta un appuntamento strategico per il territorio – sottolinea il Presidente Alessandro Zara – Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire collegamenti verso il mare, cercando di rispondere sempre al meglio all’aumento della domanda di mobilità tipico della stagione estiva, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico quale modalità da preferire in modo sempre crescente rispetto all’uso del mezzo privato”. Tutti gli orari aggiornati, i percorsi e le informazioni di dettaglio saranno disponibili sul sito ufficiale ATP, sull’app aziendale e presso le rivendite autorizzate.

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