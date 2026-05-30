Sassari, iniziata la Festa del Voto: simulacro trasportato in cattedraleLa statua della Madonna delle grazie trasferita a San Nicola
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È iniziata a Sassari la Festa del Voto. Intorno alle 18.45 la polizia locale ha trasportato il simulacro della Madonna delle Grazie dal santuario di San Pietro in Silki fino alla cattedrale di San Nicola, rinnovando una tradizione che risale al 1993.
La Festa è cominciata invece nel 1943 quando l’allora arcivescovo, monsignor Arcangelo Mazzotti, formulò il voto alla Beata Vergine delle Grazie affinché intercedesse per risparmiare il capoluogo turritano dalle bombe della seconda guerra mondiale. Un momento che continua a ripetersi nell’ultima domenica di maggio da 83 anni dividendosi, il sabato con la traslazione della Madonnina in cattedrale e, il giorno dopo, con la celebrazione al Duomo del Pontificale, presieduto quest'anno dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, e seguito dalla processione del Voto che riporterà il simulacro nel santuario.
Stasera il comandante della polizia locale, Gianni Serra, ha letto la preghiera dedicata alla Vergine chiedendo che rinnovi l’intercessione e la protezione nei confronti della città.