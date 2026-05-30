Operazione nazionale ad alto impatto della polizia di Stato che ha visto protagonista anche Sassari. L’iniziativa, condotta dagli investigatori delle squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo, era indirizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi, oltre a rafforzare il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori.

L’attività investigativa ha visto la partecipazione pure degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e di altri uffici delle questure. In Italia sono state 1335 le persone arrestate, di cui 31 minorenni, e 2358 le denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sequestrati nel complesso circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. 111 le armi da fuoco scoperte, anche a canna lunga, un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Nell’elenco dei sequestri anche 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. 297.071 le persone identificate, 15.665 minorenni. I controlli si sono focalizzati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. A Sassari invece, negli ultimi giorni nel corso delle operazioni, sono state identificate più di mille persone ed eseguiti 7 arresti. Segnalate in stato di libertà 14 persone, sequestrate 6 armi bianche e varie sostanze stupefacenti.

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