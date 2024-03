Era stato fermato poco fuori dal centro abitato di Ozieri, lungo la Strada Provinciale 1 che porta verso la frazione di “Chilivani”, dopo aver causato un grave incidente stradale: l’auto di cui era alla guida, affrontando a velocità sostenuta una curva, aveva infatti invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi in pieno e frontalmente con un altro veicolo che procedeva nell’altra direzione e causando gravi ferite all’altro automobilista, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ozieri.

Quindi i rilievi e i controlli dei carabinieri e la scoperta: rinvenuti sui sedili e sequestrati un fucile da caccia calibro 12 ed una confezione di cartucce a pallettoni.

Nell’abitazione dell’uomo, un allevatore ozierese di 53 anni, in possesso fra l’altro di un libretto di porto d’armi scaduto da quasi due anni, un’altra grave irregolarità sul numero effettivo delle munizioni detenute che era stato superiore a quello denunciato.

Per l’allevatore, che al momento dei fatti, nel dicembre scorso, era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, porto abusivo di armi ed omessa denuncia di munizioni, sono arrivati ora i provvedimenti delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza di Sassari. Per l’uomo è scattato il divieto dalla prefettura alla detenzione di armi e munizioni oltre all’ammonimento dalla questura a tenere una condotta conforme alle regole del vivere civile nel rispetto delle leggi antimafia e relative misure preventive.

Il fucile sequestrato, al termine dell’iter processuale, sarà sottoposto a confisca per la successiva distruzione, mentre le altre armi ritirate in via cautelare sono state cedute ad un soggetto terzo munito di un porto d’armi in corso di validità.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata