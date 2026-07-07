Il Comune di Ozieri ha avviato una campagna straordinaria di microchippatura e sterilizzazione di cani in ambito rurale, al fine di ridurre le nascite incontrollate, prevenire e contenere il fenomeno del randagismo, promuovere la corretta gestione degli animali da affezione nelle aziende agricole.

Possono presentare domanda i proprietari o detentori di cani residenti nel Comune detenuti stabilmente in contesti rurali identificati con codice aziendale. Sono ammessi alla microchippatura dei cani non ancora identificati (cani maschi e cani femmine); sterilizzazione chirurgica delle femmine (massimo 4 per domanda).

Gli interventi saranno effettuati dai veterinari liberi professionisti o da strutture convenzionate. La domanda deve essere presentata utilizzando il Modulo di adesione allegato presso l'Ufficio Protocollo. In caso di richieste superiori alle disponibilità, la Asl potrà applicare criteri dando priorità alla presenza di cani in aziende agricole con rischio di cucciolate ricorrenti; cani detenuti in aree rurali ad alta incidenza di randagismo; ordine cronologico di arrivo delle domande.

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