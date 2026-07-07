Tentata truffa del finto carabiniere ai danni di alcuni residenti della città di Porto Torres. Diverse le segnalazioni sulla presenza in città di persone che si spacciano per carabinieri o poliziotti nel tentativo di raggirare i cittadini.

Fingono di essere militari e simulano un normale controllo di polizia, oppure adottano altre strategie, qualificandosi falsamente come appartenenti all’Arma per guadagnarsi la fiducia delle potenziali vittime. L'azione è finalizzata al reperimento di denaro contante o tramite bonifico.

L'amministrazione comunale consiglia ai cittadini di non aprire la porta agli sconosciuti e, in caso di dubbi, di contattare immediatamente il 112 o la Stazione dei Carabinieri competente prima di far entrare chiunque in casa. Inoltre si invitano le persone ad informare i familiari, in particolare le persone anziane, affinché siano consapevoli di questi tentativi di truffa e sappiano come comportarsi.

La richiesta del Comune è quella di garantire la massima collaborazione di tutti per proteggere le persone più vulnerabili.

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