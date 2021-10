Due piromani sono stati arrestati a Ozieri e a Sassari.

Il primo ieri pomeriggio, un 56enne ozierese disoccupato sorpreso in flagranza di reato mentre appiccava un rogo.

I militari sono giunti sul posto in seguito a una segnalazione al 112. Il 56enne con un accendino aveva già dato fuoco in tre punti diversi alle sterpaglie delle cunette di via Punta Idda, e le fiamme si erano già propagate alla macchia mediterranea circostante.

Un ettaro di macchia è andato in fumo prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare il rogo. All’uomo, arrestato, è stata anche sequestrata un’accetta.

A Sassari invece un 25enne è stato denunciato per aver dato fuoco a un furgone. Il giovane, disoccupato e senza fissa dimora, è stato fermato in via Carbonazzi subito dopo l’incendio di un furgone.

Gli accertamenti dei militari hanno portato alla certezza che fosse lui l’autore del danneggiamento ed è scattata la denuncia.

