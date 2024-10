L’ospedale Segni di Ozieri potrà contare di un nuovo macchinario tecnologico per la risonanza magnetica da 1.5 tesla di ultima generazione, dotata dei più moderni software. Prosegue così il processo di rinnovamento e potenziamento del parco macchine tecnologico della Asl di Sassari. La nuova apparecchiatura consente di eseguire esami di risonanza magnetica per tutti gli ambiti diagnostici, dai più tradizionali, come quelli articolari, a quelli più complessi e laboriosi, come quelli riguardanti studi funzionali del sistema nervoso centrale e indagini vascolari.

La nuova risonanza è inoltre dotata di un’ampia e comoda apertura, in grado di far accomodare il paziente in maniera molto più confortevole, così da ridurre o azzerare del tutto la sensazione di oppressione durante l’esame, permettendo così una maggiore rapidità nell’acquisizione dell’esame e una migliore qualità d’immagine. Per l’acquisto della Rm Philips Ingenia Ambition 1.5T X con magnete BlueSeal a tenuta ermetica, sono stati investiti 914.000 euro dai fondi Pnrr.

«Con l’installazione della nuova risonanza magnetica prosegue il processo di rinnovamento e potenziamento del parco tecnologico dell’Azienda sanitaria del Nord Ovest della Sardegna, nell’ottica di poter dare una risposta di alta qualità, in termini di diagnosi, cura e comfort, al fabbisogno di salute della nostra popolazione», commenta il Direttore generale della Asl n. 1, Flavio Sensi.

