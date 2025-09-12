"Genitori si nasce o si impara ad esserlo?". In un momento di profondi cambiamenti sociali, il Centro per la Famiglia Lares del Plus Distretto Sanitario di Ozieri, propone un ciclo di incontri gratuiti sulla genitorialita' distribuiti nel territorio per conoscere meglio i suoi servizi. Un’occasione di confronto e crescita, utile e funzionale per attivare un percorso di lavoro di comunità e di co-costruzione di interventi e progettualità di gruppo. La presentazione di questa importante iniziativa è prevista lunedì 15 settembre alle ore 18.45, presso l’Auditorium del Chiostro San Francesco, ad Ozieri.

Alla iniziativa potranno partecipare tutti i cittadini, in particolare genitori, insegnanti, educatori, allenatori, per condividere esperienze, fare rete e discutere di buone pratiche a favore di scelte educative più consapevoli. Chiunque all’interno della comunità in cui si è scelto di vivere può, attraverso questi momenti di confronto, aprire uno spazio di dialogo orientato ad azioni educative più efficaci, sperimentare percorsi e co-progettare. Agli incontri saranno presenti i professionisti che operano nei servizi Cpf Lares.

© Riproduzione riservata