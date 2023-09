Si terrà venerdì 15 settembre alle 20 a Ozieri, in piazza Carlo Alberto, conosciuta come "Cantareddu", l'edizione numero 56 dell'Usignolo della Sardegna, il famoso evento dedicato al canto a chitarra e riservato ai giovani cantadores.

Saranno otto i partecipanti: Emanuele Piras di Oristano, Fabio Licheri di Ittiri, Antonio Floris di Orgosolo, Massimiliano Murrighile di Loiri Porto San Paolo, Giuseppe Pola di Thiesi, Miriam Fiori di Sorso, Antonio Carboni di Usini e Denny Verdi di Alghero.

I partecipanti saranno divisi in due batterie da quattro. Saranno eseguiti: tre voci di canto in re, altrettante a sa nuoresa, due muttos de amore, un mi e la a testa. I finalisti eseguiranno una galluresa, una filognana, due voci di canto in re, un canto classica a scelta tra si bemolle e fa diesis e una disisperada in logudorese. Per concludere tre voci "A S'Otieresa" con possibilità di eseguirne di più a discrezione della giuria. I cantadores saranno accompagnati alla chitarra da Nino Manca. La serata sarà presentata da Emanuela Sassu.

Nel corso della serata sarà consegnato il premio alla carriera "Usignolo della Sardegna 2023" al cantadore Antonio Porcu.

