Vandali nella piazza Sardegna del Comune di Ossi, un’area ricreativa di dieci mila metri quadri che ospita un giardino pubblico e un parco giochi. Nella notte un gruppo di ragazzini ha divelto la recinzione, ha danneggiato le telecamere, rompendo i giochi e i cordoli delle aiuole, un raid commesso nelle ore notturne quando la piazza delimitata dalle inferriate viene chiusa al pubblico.

«Possibile che alle 23, con una pessima giornata di pioggia e vento ci fossero una ventina di adolescenti in giro a fare non si capisce che cosa», si chiede il sindaco Pasquale Lubino che tenta di sensibilizzare le famiglie, invitandole ad un maggior controllo sui propri figli, specie nelle ore notturne. «I genitori non si accorgono che i figli non sono a casa in una serata invernale?» Si interroga il primo cittadino che ha predisposto l’apertura della piazza la mattina, con chiusura serale.

«Mi dispiace se scatteranno le denunce, mi dispiace per chi ci rimarrà male, ma non è possibile continuare così, facendo le manutenzioni di giorno e rompendo le cose di notte», sottolinea il sindaco.

