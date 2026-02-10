Da oltre 150 anni rappresenta una delle sfilate più spettacolari della maschera italiana. E già dal 2024 il Carnevale di Viareggio strizza l’occhio al Carnevale estivo turritano, un evento capace di attrarre a Porto Torres un pubblico immenso per la fantasia di colori, il numero di figuranti e il coinvolgimento di una intera comunità. Un rapporto di collaborazione tra le due realtà che si è fatto sempre più stretto negli ultimi due anni, testimoniato dalla partecipazione della maschera viareggina al corte dei carri allegorici. Le interlocuzioni con la Fondazione del Carnevale di Viareggio per l’organizzazione del Carnevale Estivo Turritano, compie un passo in avanti allo scopo di instaurare una collaborazione per la realizzazione di un laboratorio di maschere a Porto Torres, che vedrà il coinvolgimento dei maestri cartapestai viareggini diretto ad acquisire delle tecniche di realizzazione dei carri allegorici. Un’asse promosso dalla presenza dell’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, che insieme al consigliere comunale Gavino Ruiu hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Porto Torres, sabato 7 febbraio, presso la Cittadella del Carnevale e alla cerimonia del secondo Corso Mascherato con le straordinarie opere allegoriche degli artisti della cartapesta.

© Riproduzione riservata