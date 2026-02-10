Un furto è stato messo a segno l’altra notte ai danni di un beach bar Ray sul lungomare Lido. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività riuscendo a portare via il fondo cassa, poche centinaia di euro, prima di dileguarsi. Si tratta dell’ennesimo episodio di microcriminalità che, negli ultimi giorni, sta interessando Alghero, dal centro cittadino alle aree periferiche.

Una sequenza di fatti che, pur trattandosi spesso di colpi di modesta entità, contribuisce ad alimentare un clima di preoccupazione e insicurezza tra i titolari delle attività commerciali e tra i dipendenti.

I commercianti parlano di una tensione crescente, legata non solo al danno economico, ma anche al timore che questi episodi possano ripetersi, soprattutto nelle ore notturne. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

