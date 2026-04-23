In occasione della Festa della Liberazione, a Ossi, il Parco di Fundone ospiterà una giornata all’insegna della convivialità e del ritorno alle tradizioni, che segna anche la riapertura stagionale del locale del Parco di Fundone.

L’evento “Ajò a magna a fora – Ritorno alle vecchie tradizioni” è organizzato dalla Consulta delle Associazioni e dalla Pro Loco di Ossi, in collaborazione con il Comune di Ossi. Uno spazio che riapre al pubblico, dopo due giorni di chiusura per disinfestazione da insetti, per offrire un momento di comunità, come ai vecchi tempi quando i residenti condividevano buon cibo e musica.

Nel corso della giornata sarà possibile trascorrere momenti all’aria aperta con pranzo al sacco e area barbecue disponibile, accompagnati da musica e balli tradizionali sardi. La serata proseguirà con apericena, karaoke e musica dal vivo con Dj Jo e Marty.

Un appuntamento pensato per tutte le età, per vivere insieme una giornata nel verde, riscoprendo il piacere dello stare insieme e delle tradizioni.

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