Arrestato ieri a Ossi dai carabinieri per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

I militari si sono attivati domenica in cerca di una Opel Crossland rubata a Sassari in corso Trinità da una persona che aveva approfittato che il legittimo proprietario entrasse in un tabacchi per portarla via.

A distanza di poco tempo si segnalava la sparizione anche di una Nissan Juke a Ossi. Le ricerche si stringevano proprio su Ossi dove i carabinieri fermavano un giovane alla guida della Opel. La perquisizione portava alla scoperta di uno zaino con vari oggetti utili per lo scasso come cesoie, forbici e una pinza utilizzati, si presume, per forzare le portiere delle autovetture. La stesso uomo, secondo i militari, avrebbe rubato anche la Nissan venendo però scoperto da alcuni conoscenti della proprietaria che riuscivano a metterlo in fuga, costringendolo ad abbandonare l’auto. All’interno di quest’ultima autovettura le forze dell’ordine trovavano le chiavi di un’altra macchina, un’Alfa Romeo Mito, che l’indagato aveva tentato di sottrarre, sempre a Ossi.

Oggi la persona si è presentata in tribunale a Sassari per la direttissima in cui è stato convalidato l’arresto, disposti i domiciliari e applicato il braccialetto elettronico.

