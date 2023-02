La Giunta comunale di Oschiri guidata dal sindaco Roberto Carta ha pubblicato l'avviso pubblico per la vendita di unità immobiliari ubicate presso il compendio "ex ospedaletto militare".

«Un atto importante, con l'auspicio di risolvere tante questioni in sospeso dagli anni Quaranta del secolo scorso – ha dichiarato, con soddisfazione, il primo cittadino -. Possono presentare domanda: i cittadini residenti, assegnatari e paganti, interessati alla proprietà dell’immobile; i cittadini eredi di assegnatari paganti, interessati alla proprietà dell’immobile; i cittadini assegnatari non paganti, interessati alla proprietà dell’immobile; gli eredi di assegnatari non paganti, interessati alla proprietà dell’immobile».

«Prossimamente è prevista la pubblicazione di un altro bando con oggetto gli immobili del compendio "ex ospedaletto militare" privi di assegnatari», ha concluso Carta.

