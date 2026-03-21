Passeggiava al guinzaglio con la sua proprietaria quando un barboncino è stato aggredito e ucciso da due cani di razza pitbull.

Il grave episodio è accaduto a Sorso nei giorni scorsi in località Trunconi, all’ingresso del paese. I due cani, scappati dal controllo del loro padrone, sono spuntati all’improvviso da una vicina campagna scagliandosi contro il piccolo animale e provocandogli profonde lacerazioni che non gli hanno lasciato scampo.

A niente è servito il tentativo della donna di salvare il suo cagnolino che, apparso subito in condizioni critiche, è spirato tra le sue mani.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Sorso. Diversi testimoni che hanno assistito alla scena raccontano che i due pitbull sarebbero stati lasciati liberi, puntando il dito sulla condotta dei proprietari dei cani di grossa taglia che, potenzialmente avrebbero potuto aggredire anche una persona con le stesse conseguenze.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità nella gestione degli animali in spazi pubblici.

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