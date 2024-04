Più di un conducente su sette positivo all’alcol test o alla guida sotto l’effetto di droghe. È il bilancio dell’attività della Sezione Polizia Stradale di Sassari e dei dipendenti distaccamenti di Olbia e Tempio Pausania. Nel mirino degli agenti anche la verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle altre norme del codice della strada.

Stando ai numeri dell’ultimo weekend, all’insegna della prevenzione delle “stragi del sabato sera", sono ben 70 i veicoli controllati da 6 pattuglie in servizio sul territorio, nel Sassarere. Di questi, 12 sono risultati positivi all’alcol test, con tassi anche di 4 volte superiori ai limiti previsti.

Sanzioni per conducenti di età compresa tra i 20 e 40 anni, fatto salvo per un caso in particolare: un 90enne che, ubriaco alla guida della sua auto – è rimasto coinvolto in un incidente, riportando solo lievi ferite. Tra i temi “caldi”, anche l’eccesso di velocità. Nelle ultime settimane infatti sono stati intensificati i controlli in strade extraurbane, nelle Statali 291 Sassari/Alghero, 729 Sassari/Olbia e sulla Carlo Felice. I dati evidenziano comportamenti preoccupanti e velocità oltr ei limiti consentiti dalla legge.

Particolare il caso di un automobilista immortalato dal Telelaser Trucam nella 131 dcn, a pochi chilometri da Olbia, che – ubriaco – sfrecciava a 200 km/h. In totale sono state ritirate 27 patenti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata