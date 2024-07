La Camera di Commercio di Sassari ha come obiettivo quello di incentivare il percorso per le aziende del Nord Sardegna che operano nel settore balneare, che attesti una corretta azione strettamente connessa alla sostenibilità ambientale ed alla qualità dei servizi offerti. E lo fa attraverso un voucher, da concedere nella misura del 60% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate, fino ad un massimo di 3.000 euro per l'impresa che ne farà richiesta.

Sono stati prorogati i termini al 31 ottobre prossimo per le imprese del settore balneare che vorranno presentare la domanda, e fruire dei contributi per conseguire le certificazioni Ambientali ISO 13009 e ISO 14001.

Vi potranno prendere parte gli operatori che rientrano nelle seguenti categorie ATECO: 93.29.20: “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”; 77.21.02: “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)”; 77.21.09: “Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative”.

La norma ISO 14001 riguarda tutti gli aspetti ambientali critici per le attività quotidiane: gestione dei rifiuti, eventuale contaminazione del suolo, inquinamento atmosferico, problemi relativi all'acqua e alle acque reflue, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, giusto per citare i più rilevanti.

La ISO 13009 su “Turismo e servizi connessi. Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento della spiaggia” definisce i servizi e le infrastrutture che contraddistinguono le spiagge di qualità.

