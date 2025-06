Fissato per sabato 7 giugno l’interrogatorio di garanzia per Emanuele Sircana, il 20enne di Porto Torres accusato dell’omicidio di Mario Sedda, il poeta di strada ucciso nella notte tra il 29 e 30 marzo del 2021, all’ingresso della città turritana.

Il giovane, rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu, comparirà alle 9.30 davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori per rispondere alle domande rispetto ai reati di cui è accusato: omicidio aggravato per aver adoperato sevizie e per aver agito con crudeltà, nonché di vilipendio di cadavere per aver deturpato il corpo con prodotti chimici.

Il corpo di Sedda, 39 anni, era stato rinvenuto due giorni dopo, il 1 aprile, nell’area verde tra via Sassari e via dell’Erica, all’ingresso della città.

Sul cadavere i segni delle sevizie, calci e pugni, con ferite provocate da una grossa pietra e inferte da un’arma da taglio, un coltello di ceramica con lama da 20 centimetri spezzata, conficcata sullo zigomo. A difendere il presunto omicida l’avvocata Alessandra Delrio.

