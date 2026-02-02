Assolto per non aver commesso il fatto. Confermata anche in Appello, oggi a Sassari, la sentenza di assoluzione per Antonio Luigi Fiori, accusato dell'omicidio di Nicola Pasquarelli, ucciso 3 anni fa a Sassari.

È questa oggi la decisione della Corte, presieduta da Salvatore Marinaro, a latere Maura Nardin, e composta dalla giuria popolare.

In sede di abbreviato Fiori, per cui la pm Lara Senatore aveva sollecitato 20 anni di reclusione, era stato assolto dal gup per non aver commesso il fatto. Il pensionato di 78 anni venne bastonato e ucciso nella pineta di Piandanna, per poi essere dato alle fiamme, nell'agosto 2023.

L'unico imputato nella vicenda è Antonio Luigi Fiori, 51enne sassarese, accusato in un primo momento da Aurora Addis, giovane che frequentava entrambi, come l'assassino. La donna in seguito non rilasciò ulteriori dichiarazioni e morì pochi mesi dopo.

A difendere l'accusato il legale Marco Palmieri mentre Gianni Censori, Vittorio Delogu e Michele Galia sono gli avvocati di parte civile.







