Asinara: via al ripopolamento della fauna ittica nell’area protettaPrevista anche la riforestazione marina nel Golfo con il reimpianto della posidonia oceanica
Ben 75 moduli di ripopolamento della fauna ittica verranno posizionati all’interno dell’area marina protetta dell’isola dell’Asinara, un’operazione autorizzata dall’Autorità di sistema portuale e svolta dalla società Marc Sub Service S.r.l. di Santa Teresa Gallura, un’attività che si concluderà il 12 febbraio.
Si tratta di stazioni di ripopolamento per favorire la nascita di specie ittiche tipiche dell’area marina protetta. È una delle misure compensative previste dalle prescrizioni del decreto Via del Ministero dell’Ambiente, propedeutiche alla realizzazione dell’Antemurale di Ponente a Porto Torres.
La seconda azione compensativa prevede la riforestazione marina nel Golfo dell’Asinara con il reimpianto della posidonia oceanica, prelevata dai fondali del porto civico turritano e trapiantata nell’area di Abbacurrente. Il più grande trapianto di posidonia oceanica finora realizzato nel Mediterraneo.
L'attività di ripopolamento verrà eseguita da sommozzatori professionisti attraverso l'unità di appoggio, il pontone Jumbo, che effettuerà le lavorazioni per conto della società Marc Sub Service S.r.l.”, che dovrà adottare tutte le prescrizioni previste dal vigente Regolamento per prevenire incidenti in mare, come stabilito dall'ordinanza della Capitaneria di Porto Torres.