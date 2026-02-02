La presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois, interverrà nella commissione consiliare Lavoro, Attività Produttive, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Pesca, Innovazione, convocata presso sala consiliare del Comune di Porto Torres per il giorno giovedì 12 febbraio alle ore 15. Gli argomenti all’ordine del giorno riguarderanno i programmi di sviluppo da parte del Cipss, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativamente alla retrocessione delle aree dello stabilimento industriale, sulla questione bonifiche in merito agli stabilimenti ex Cementir e Ferriera Sarda e sui vari finanziamenti FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) ricevuti per il rilancio dell’area industriale.

Nei piani del Consorzio l'acquisizione del complesso industriale Vianini spa, oltre alla dismissione di alcune aree, ben 10 ettari dei 49 previsti, zone situate nel water front del porto industriale di Porto Torres.

L’obiettivo è rivitalizzare le aree acquisite, attraverso la loro assegnazione ad altri imprenditori, interessati a realizzare nuove intraprese legate all'economia del mare.L’esproprio materiale delle aree Vianini da parte del Consorzio industriale avverrà il 12 febbraio prossimo a costo zero, considerando le somme necessarie da investire per la demolizione, il ripristino ambientale e la bonifica.

