Il Consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Asinara, presieduto dal presidente Gianluca Mureddu, ha approvato l’accordo operativo attuativo tra il Comune di Alghero e l’Ente Parco, per lo sviluppo e la realizzazione di azioni, attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, iniziative e progetti strategici condivisi ai fini della salvaguardia, tutela e promozione del territorio.

Nell'ambito dell'accordo quadro si prevede tra gli obiettivi anche la disponibilità dei dipendenti dell'Ente Parco di svolgere incarichi professionali esterni conferiti dal Comune di Alghero nelle materie di comune interesse. Il patto tra i due enti prevede anche attività legate al riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile, un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle aree protette.

La Cets viene assegnata da Europarc Federation. In Italia, la metodologia Cets è promossa da Federparchi che cerca di coinvolgere gli Enti gestori nell'acquisizione, nel monitoraggio e nel mantenimento di questo prestigioso riconoscimento.

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