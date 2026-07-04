Camera di Commercio di Sassari, al via il bando voucher Doppia Transizione 2026 per le impreseFinanziamenti per innovazione digitale e sostenibilità ambientale delle micro, piccole e medie imprese
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La Camera di Commercio di Sassari lancia il nuovo Bando Voucher Doppia Transizione 2026, una misura strategica promossa da Unioncamere per sostenere finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) nei loro percorsi di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.
Per illustrare i dettagli del bando e guidare le imprese passo dopo passo nella presentazione delle domande, Unioncamere ha organizzato un webinar gratuito aperto a tutte le aziende del territorio, che si terrà lunedì 6 luglio alle ore 10, in diretta streaming sul proprio canale YouTube.
Capire in anticipo come muoversi e come compilare correttamente la documentazione evita errori formali che potrebbero causare l'esclusione dal contributo. L'incontro permetterà agli imprenditori di comprendere nel dettaglio quali spese siano effettivamente ammissibili, allineando i propri progetti di crescita con i requisiti del bando.
Il contributo punta a coprire le spese per consulenza, formazione e acquisto di tecnologie mirate, suddivise in due macro-aree: 1) Trasformazione Digitale: investimenti in tecnologie di ultima generazione come l'Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity e altre tecnologie abilitanti per rendere le aziende più connesse e sicure; 2) Transizione Ecologica: soluzioni concrete per l'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi e il miglioramento dell'impatto ambientale delle attività aziendali.