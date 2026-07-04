Sassari, Aou: 875 firme per la petizione promossa dalla Uil«Avanzata una diffida al pagamento entro 15 giorni»
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875 firme per diffidare l’Aou di Sassari. La petizione promossa dalla Uil si è conclusa chiedendo, riferisce il comunicato sindacale, «un intervento urgente di verifica nell’Azienda ospedaliero-universitaria per le procedure Dep 2024 (Differenziali economici di professionalità) e l'utilizzo delle risorse residue del Fondo 2024 destinate alla produttività del personale».
L’istanza è stata inviata a un’ampia platea di organi istituzionali, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Ragioneria generale dello Stato, fino alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.
In quanto trasmesso, continua la nota, «è stata avanzata una diffida al pagamento entro 15 giorni, evidenziando che, a fronte di una disponibilità residua del Fondo pari a 2.677.234,12 euro, il costo previsto per la procedura Dep 2024 ammonta a circa 600.000 euro e il resto appartiene a tutti i lavoratori».
«Non possiamo più accettare che tecnicismi interni o veti incrociati calpestino i diritti retributivi garantiti dalla Costituzione e dal Ccnl - dichiara Mariangela Campus, segretaria aziendale territoriale responsabile Sanità della Uil -. Le 875 firme rappresentano una richiesta concreta di chiarezza, correttezza amministrativa e tutela dei diritti dei lavoratori».