Il Comune di Porto Torres ha aperto i termini per la presentazione delle istanze per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2026. Possono partecipare al bando i residenti nel Comune turritano titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all’alloggio in cui si ha la residenza, regolarmente registrato, oltre agli altri requisiti previsti dal bando. Le domande dovranno pervenire al Comune entro l’8 ottobre prossimo. Le attestazioni di pagamento dei canoni di locazione dovranno pervenire al Comune, entro il 16 gennaio 2027. Le domande di partecipazione e i documenti richiesti potranno essere consegnate all’Ufficio protocollo del Comune di Porto Torres oppure tramite posta. L'intervento nasce a contrasto dell’emergenza abitativa, un’evoluzione strutturale rispetto al passato, pertanto risponde a un cambiamento significativo del contesto socio-economico e del mercato immobiliare locale. Una riflessione che scaturisce dalla constatazione che l'analisi condotta dall’amministrazione ha evidenziato come un numero crescente di nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica incontri difficoltà sempre più marcate nel reperire un alloggio in locazione.

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