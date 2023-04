Ufficializzato il programma dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Talia, a Olmedo. Il 30 aprile, alle 17.30, ci sarà l'incontro delle bandiere della comunità a casa del priore accompagnate da "Tumbarinu & Pipiriolu". Alle 18.30 saranno recitati i Vespri solenni seguiti dalla Santa Messa, animata dai canti del coro parrocchiale. Alle 22.30, in piazza Giovanni XXIII, spazio al concerto dei "Dressin Back".

Lunedì 1 maggio alle 8 sarà celebrata una nuova funzione liturgica. Alle 10.30 la santa Messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese. Nel pomeriggio, alle 15.30, in piazza Giovanni XXIII, ci saranno giochi gonfiabili e animazioni per bambini. Per concludere sarà servito lo zucchero filato. Alle 18.30 si resta in piazza Giovanni XXIII per un appuntamento all'insegna del ballo liscio con la fisarmonica di Tony Masia e la cantante Piera. Ci sarà anche un'animazione della maestra Mondina Di Napoli. La serata sarà presentata da Luciano Di Fraia. Alle 21 ci si sposta all'anfiteatro per Dj Diva che precederà l'atteso concerto di Michele Zarrillo.

Martedì 2 maggio alle 8, nuova celebrazione della Messa. Alle 10.30 sarà officiata la Santa Messa solenne seguita da una nuova processione per le vie del paese, con l'accompagnamento musicale dell'Associazione Banda Musicale Ittirese.

Alle 17, in piazza Giovanni XXIII, esibizione dei gruppi folk "Nostra Signora di Talia" e Gruppo folk Itifallico di Ittiri accompagnati dall'organetto di Guido Vercellino e dalla chitarra di Cossu. Alle 22.30 è prevista la gara dei cantadores a chiterra con Antonio Porcu, Gianni Denanni e Daniele Giallara accompagnati alla chitarra da Costantino Doppiu e dalla fisarmonica di Alberto Caddeo.

Il 31 maggio, atto finale della festa: alle 18.30 la Santa Messa solenne seguita da una nuova processione per le vie del paese, con l'accompagnamento musicale dell'Associazione Banda Musicale Ittirese. Alle 21.30, in piazza Giovanni XXIII, si esibirà il gruppo Ruseddu, che proporrà un repertorio di musica sassarese.

