Ennesimo raid vandalico nella notte a Olmedo nell'edificio che ospita la scuola primaria. I malviventi hanno sottratto anche materiale scolastico.

Stamattina un titolare di un'attività commerciale della cittadina dell'entroterra algherese ha denunciato un furto. Per la cittadinanza e il sindaco Toni Faedda torna la preoccupazione e l'emergenza sicurezza.

"Nei mesi scorsi nella scuola primaria, per analoghi fatti abbiamo sostituito la porta secondaria - commenta - che malgrado fosse più resistente ha ceduto all'effrazione. Avevamo inoltre commissionato per la scuola grate in ferro. Stanotte l'ennesimo raid, sul quale indagano le forze dell'ordine, che hanno l'ausilio delle telecamere. Sia oggi che nelle settimane scorse altri furti a danni di cittadini".

"A Olmedo - continua - c'è quindi un problema di sicurezza, che bisogna risolvere. Stamattina ho chiesto un incontro al Prefetto per fare il punto della situazione”.

"Qualora venissero scoperti - conclude Faedda - ci costituiremo parte civile contro gli autori di questi furti".

© Riproduzione riservata