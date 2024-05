La brutale esecuzione del gatto di quartiere Nutellino, durante il mercato in piazza Deffenu a Sedini, ha fatto muovere immediatamente lo staff legale di LNDC Animal Protection, che ha sporto denuncia per il reato di uccisione di animali aggravato dai motivi abbietti e futili.

A darne notizia è la stessa associazione, che precisa come «seguirà lo sviluppo delle indagini in corso, augurandosi possa essere individuato il prima possibile il colpevole di questo agghiacciante e immotivato gesto, avvenuto davanti agli occhi delle altre persone che erano in piazza e che nulla hanno fatto finché il povero animale ha esalato il suo ultimo respiro, sotto la furia delle bastonate di quest’uomo sadico e pericoloso».

Nutellino stava gironzolando tra le bancarelle del mercato e, infilandosi nella porta di un’abitazione, ha incontrato, ovviamente senza saperlo, la furia immotivata del suo aguzzino. Che l’ha preso a randellate finito ad ucciderlo, per poi infilarlo in un sacco della spazzatura.

«Uccidere in questo modo un animale indifeso è un atto gravissimo che va punito con il massimo della pena possibile», ha affermato la presidente LNDC Animal Protection Piera Rosati, «faremo tutto quello che è in nostro potere perché sia fatta giustizia e perché cose del genere possano man mano non accadere più. È altrettanto preoccupante che tutte le persone che hanno assistito a questa esecuzione pubblica non abbiano fatto nulla, sono sconvolta anche dal mancato intervento dei presenti che forse avrebbe evitato questo drammatico epilogo».

«Nonostante le battaglie legali che portiamo avanti ogni giorno nei tribunali di tutta Italia per chiedere giustizia, le campagne di sensibilizzazione e di informazione, gli appelli e il clamore, alcuni cittadini sembrano non essere minimamente toccati da ciò che sta succedendo nel nostro Paese, ma anzi i casi si ripetono, le uccisioni si ripresentano, la vita degli animali sembra non avere un briciolo di valore per molte persone, come dimostra la morte di Nutellino», ha concluso Rosati.

(Unioneonline/v.l.)

