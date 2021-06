A Porto Torres i vandali colpiscono ancora, prendendo di mira anche le attività commerciali che con fatica hanno ripreso a lavorare. Porta d’ingresso e vetrata danneggiata: così hanno trovato il loro locale “Lungomare” i proprietari della pizzeria paninoteca che si trova proprio lungo il litorale, davanti alla pista ciclabile e alle spiagge della Renaredda e dello Scoglio Lungo.

I vandali hanno agito nella notte indisturbati spaccando la vetrata e manomettendo la porta d’ingresso, in una zona dove sono tante le persone che si ritrovano a passeggiare. Per terra i segni dei danni subiti, pezzi di vetro e parti della porta, ma nessuno pare abbia sentito rumori.

È l’ennesimo atto vandalico compiuto in pochi giorni, un’escalation di episodi che indignano e allarmano i cittadini come i danneggiamenti delle auto in sosta e la violazione di zone private e pubbliche. I proprietari del locale sul lungomare sperano che gli autori paghino per i danni provocati. Un aiuto alle indagini delle forze dell’ordine potrebbe arrivare dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, telecamere attive che potrebbero aver raccolto qualche elemento utile per risalire ai responsabili.

