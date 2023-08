Recitò con Totò, Maurice Chevalier e Renato Rascel, fu diretta da Eduardo De Filippo. Questo il curriculum artistico dell'attrice sarda, di origini nulvesi, Maria Frau, che sarà omaggiata con un documentario dal titolo “Maria Frau, l’attrice che spense la sua stella”, nel corso di una serata organizzata a Nulvi, in piazza Parodi, sabato 6 agosto con inizio alle 21.30. Ingresso libero per tutti.

Un appuntamento che sarà l'occasione per farle anche gli auguri per il suo compleanno numero novantaquattro. Il documentario è stato scritto e diretto da Sergio Naitza per Karel Produzioni.

Scomparsa da ogni radar a soli 26 anni e nel pieno fulgore della carriera, Maria Frau è riapparsa dopo 66 anni negli Stati Uniti dove l’ha ritrovata il regista Sergio Naitza: nel film racconta la sua scelta di “sparire” da tutto, e molte curiosità sul cinema italiano anni '50. Allieteranno la serata i canti del coro di Nulvi.

