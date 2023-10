Ha vissuto a cavallo di due secoli e ora taglia il prestigioso traguardo del secolo di vita: Nulvi, centro dell'Anglona, è in festa per i cento anni di zia Maria Amugà.

La nonnina, nata nel 1923 e ancora in buona forma e con una memoria di ferro, è attualmente ospitata in una casa di riposo a Sassari. A festeggiarla anche l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Antonello Cubaiu, che l'ha voluta omaggiare con una targa celebrativa.

«La gioia di condividere un traguardo importante. Lo sguardo di una donna che ha vissuto a cavallo fra due secoli, nata nell’immediato post primo conflitto e costretta poi a confrontarsi con le criticità e la durezza della seconda guerra mondiale - sottolineano gli amministratori -. Ha un sorriso che racconta il suo essere e la fortuna di condividere traguardi importanti con persone cui vuol bene. A lei il forte abbraccio e gli auguri più cari del suo paese e dell’intera comunità».

© Riproduzione riservata