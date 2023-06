Nule, centro del Goceano, è pronto per la “tre giorni” dedicata ai festeggiamenti in onore dei dei Santi Pietro e Paolo.

Mercoledì 28 giugno, a partire dalle 18.30, saranno celebrati il triduo, i primi vespri e la Santa Messa. Giovedì 29 giugno alle 10.30 sarà officiata la Messa solenne. Alle 18.30, dopo la celebrazione del triduo e dei secondi vespri, si svolgerà la processione per le vie del paese alla quale prenderanno parte la banda musicale "Santa Cecilia" di Ossi, dai cavalieri e dai costumi tradizionali di Nule, e dai gruppi folk "Figulinas" di Florinas, "Su Gologone" di Oliena, "Sant'Anna" di Oniferi e "Lussurzesu" di Sanru Lussurgiu. Alle 20.30 è in programma la cena sociale offerta dal comitato. Dalle 22, presentate da Emanuele Bazzoni, ci saranno le esibizioni del gruppo etnico "A Ballare" di Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni, dei gruppi folk che hanno preso parte alla processione, dell'Associazione Folkloristica "Su Furione" di Nule, e dei tenores "Sant'Elene" di Dorgali, "Nunnale" di Orune, "Santu Gavinu" di Illorai e "Nulesu" di Nule.

Venerdì 30 giugno alle 16.30 spazio ai giochi per bambini. Alle 18.30 è prevista la conclusione del triduo e la celebrazione della Santa Messa. Alle 22 si terrà l'esibizione di Dj Dad e Wlady From Articolo 31, Astol, Giorgio Prezioso, Dj ThomC e Dj Chris Loi. Per concludere la festa l'estrazione dei biglietti della lotteria.

Sempre sul fronte delle manifestazioni culturali nulesi, si è tenuta una riunione relativa all'organizzazione dell'evento "Nule idda 'e manos bonas 2023", prevista per il 30 settembre e l'1 ottobre.

«È stata l'occasione per confrontarsi e dialogare su come e cosa proporre per rendere questo importante evento ancora più interessante - ha dichiarato il sindaco, Antonio Giuseppe Mellino -. Ad ora sono pervenute una ventina di manifestazioni d'interesse per partecipare in qualità di espositori e/o associazioni interessate a mostre o più semplicemente alla realizzazione di punti ristoro e mescita di bevande, ricordo a tutti che è ancora possibile iscriversi presentando la domanda debitamente compilata all'ufficio protocollo del comune di Nule anche via email. Per i primi giorni di luglio è in programma un ulteriore incontro».

© Riproduzione riservata