Altro importante risultato raggiunto dall'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò guidata dal sindaco Michele Carboni. Grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro il comune è riuscito a realizzare la nuova area cimiteriale. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data della consacrazione della nuova struttura.

Questo progetto, ma anche gli altri in campo o già realizzati, saranno comunicati alla popolazione nel corso di una futura assemblea pubblica.

«In questi anni di amministrazione abbiamo studiato, portato avanti e riproposto una serie di progetti che fossero in grado di rispettare quella che è la nostra idea di paese a totale servizio della comunità, spesso percorrendo strade vincenti già battute da chi ci ha preceduto - ha dichiarato il primo cittadino -. Servizi verso le fasce più deboli con investimenti sempre più consistenti, politiche imprenditoriali, formazione lavoro, valorizzazione del patrimonio naturalistico, ecclesiastico e storico, investimenti sul patrimonio urbano ed extraurbano sono stati portati avanti con l’unico obiettivo di rendere la comunità quanto più possibile autonoma ed indipendente dall’assistenzialismo e di conseguenza dall’intervento delle istituzioni. I risultati, numeri alla mano, alla fine ci hanno dato ragione».

«Quest’ultimo periodo e per i prossimi anni invece i nostri sforzi saranno indirizzati verso un unico obiettivo : quello di aprirci al vasto territorio che ci circonda, proiettando il nostro paese verso altre direzioni attraverso la realizzazione di opere in grado di riportarci a quella centralità che abbiamo storicamente ricoperto, offrendo servizi ad una platea sempre più ampia e diversificata, creando un nuovo circuito economico fino ad oggi a noi sconosciuto ed in grado di contrastare attivamente il triste fenomeno dello spopolamento - ha concluso Carboni -. Illustreremo i progetti in fase di ultimazione e quelli che vedranno la luce nel breve periodo, precedendo la presentazione ufficiale a tutta la comunità che verrà invitata nei prossimi mesi autunnali ad una assemblea pubblica già in programma, che potrà sicuramente essere motivo di dibattito e confronto sul futuro del nostro paese».

