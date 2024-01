Acquistava svariati modelli di auto per poi noleggiarli in nero a pregiudicati del Logudoro, nonché a numerosi turisti della Costa Smeralda. Denunciato un ozierese.

L’uomo era riuscito a usufruire di importanti sgravi fiscali, come accertato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Ozieri. Era a capo di una società fantasma, totalmente fittizia, che oltre a non avere una propria sede fisica e degli spazi utili per il parcheggio delle proprie auto, di fatto aveva dichiarato al fisco somme quasi irrisorie, assolutamente false.

Le indagini, avviate dal marzo 2023, hanno permesso di individuare ben 13 tra autoveicoli e ciclomotori e addirittura una targa prova che erano tutti intestati al 41enne, un ozierese titolare della società che oltre alla denuncia è stato destinatario delle sanzioni amministrative previste dall’art. 94 bis del codice della strada. Il sistema, fatto di pagamenti diretti e denaro contante, aveva permesso di eludere il fisco garantendo la non tracciabilità delle operazioni e quindi l’anonimato dei noleggi. Ne giovavano sia l’ozierese, che si faceva conoscere ai potenziali acquirenti attraverso bigliettini da visita e pubblicità gratuita sui social, che i turisti a caccia di risparmi facili.

Il meccanismo era basato su un accordo esclusivamente verbale e il pagamento in contanti si verificava una volta avvenuto l’incontro per la consegna dell’auto che poi veniva restituita in un parcheggio. O meglio, abbandonata, con la chiave nascosta in uno dei passaruota o in un altro luogo poco distante.

(Unioneonline/D)

