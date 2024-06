La musica di Vivaldi e di Handel suonata con strumenti d'epoca. Secondo appuntamento ad Alghero col Festival del Mediterraneo lunedì alle 21 nella cattedrale di Santa Maria. Protagonisti Gabriele Cassone (tromba naturale barocca) e Antonio Frigè (organo), specialisti di livello internazionale sul repertorio del 1600 e del 1700. Nell'occasione sarà inaugurato l'organo realizzato dalla ditta Klais di Bonn, che li costruisce e restaura in tutto il mondo.

Il programma della serata comprenderà brani scritti da compositori del periodo barocco. Di Vivaldi verrà eseguita una trascrizione del Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo RV275, ovvero il Concerto in si minore (appropriato all’organo da Johann Gottfried Walther, contemporaneo dello stesso Vivaldi), mentre di Handel sarà proposta una delle Suite (Ouverture, Giga, Menuet, Marcia I e II) dalla celebre “Water Music”, composta per il re Giorgio I, principe elettore di Hannover diventato sovrano britannico nel 1714.

Nel programma pure brani di Girolamo Fantini, Bernardo Storace, Giovanni Bonaventura Viviani, Andrea Falconiero, Pablo Bruna e John Stanley, organista inglese amico di Händel.

