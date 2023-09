Lo Yacht Club Alghero ha chiuso la stagione estiva 2023 con un evento straordinario organizzato da Navigarte, intitolato "Chi ha visto Marcolino?": una festa di fine scuola vela che è stata un grande successo.

L’evento è stato articolato in due giornate, ognuna con uno scopo ben definito. La prima giornata dedicata all'esperienza diretta, mentre la seconda ha avuto un carattere più laboratoriale. L'obiettivo principale era quello di offrire ai partecipanti un'opportunità unica per stimolare la loro creatività e per far emergere nuove capacità comunicative, il tutto attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni.

Al termine di queste coinvolgenti e formative giornate, lo Yacht Club ha ospitato un lungo pomeriggio tra musica e convivialità. È stato il momento perfetto per scambiare saluti e ringraziamenti in occasione della conclusione della scuola vela estiva del 2023 che ha coinvolto tanti bambini.

«È sempre emozionante riunire bambini, genitori e amici in occasioni come questa – ha spiegato il responsabile della scuola vela dello YCA Riccardo Celotto, uno degli ideatori di Navigarte - In questo evento, le nostre attività vanno ben oltre il semplice sport. Siamo orgogliosi di aver potuto offrire a tutti un'esperienza così speciale e significativa».

